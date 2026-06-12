Esto dijo él: Sofía Latorre descolocó a Rai Cerda y preguntó que pasará con ellos si entra Faloon Larraguibel

12 jun. 2026 - 00:08 hrs.

En el capítulo 4 de Volverías con tu ex? 2, Sofía Latorre y Rai Cerda tuvieron una tensa conversación en la cual incluso salió el nombre de Faloon Larraguibel.

La relación entre ambos venía tensa hace varias horas y todo se complicó cuando ella le lanzó una fuerte declaración: "Me confirmaste que seguías en una relación afuera, me lo terminaste de confirmar. Tus acciones no me están dando en el gusto".

Ella no fue la única que se descargó, pues el ingeniero también le hizo saber que no le gustó cuando dijo que podría involucrarse con otros hombres en el encierro: "Me molestó en la forma, no lo digas".

Volverías con tu ex? 2

La consulta de Sofía Latorre

Tras lo anterior, Rai Cerda criticó a Sofía Latorre por tener un plan B, en el caso de que su romance no funcionara: "Esa hue... está mal, uno debería tener un puro plan A y si no sale, inaugura en la mente el B".

En ese momento, la creadora de contenido le hizo una pregunta bastante dura: "¿Si tu plan A soy yo y mañana entra la Faloon, y yo contigo estoy la raja, quiere decir que vas a estar conmigo y con ella no?".

El ingeniero quedó un poco descolocado y no respondió directamente la consulta: "No estoy planeando cosas, tú sí".