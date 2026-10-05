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Aurora y Javier sacaron chispas con tensa pelea en el restaurante durante La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 35 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) quiere saber todo lo que ocurre en el compromiso de Emilia (Octavia Bernasconi)y Javier (Simón Pesutic) y por eso interrogó a Toledo.

"Yo a usted no le debo explicaciones, pero se las voy a dar igual, Baronesa. Para empezar, vine a entender qué fue eso de mi supuesta oferta para comprarle la casa; no me gusta que me traicionen. Si usted piensa echar pie atrás a nuestro acuerdo, quiero decirle que, lamentablemente, ya es demasiado tarde", le dijo Javier.

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Emilia debe intervenir

Pero Aurora no estuvo de acuerdo. Ahora que conoce bien a la familia del "querubín", no quiere que los Márquez se mezclen con ellos. 

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"No estoy dispuesta a exponerlos a los escándalos de la tuya, partiendo por lo que hace tu mamita. Es una alcohólica escandalosa y yo no estoy dispuesta a que mi familia sufra las consecuencias. ¿Te quedó claro o te hago un dibujito?", lanzó. 

Emilia tuvo que mediar entre los dos porque no quería una pelea al interior del "Doña Aurora". 

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