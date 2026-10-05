Aurora y Javier sacaron chispas con tensa pelea en el restaurante durante La Baronesa
En el capítulo 35 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) quiere saber todo lo que ocurre en el compromiso de Emilia (Octavia Bernasconi)y Javier (Simón Pesutic) y por eso interrogó a Toledo.
"Yo a usted no le debo explicaciones, pero se las voy a dar igual, Baronesa. Para empezar, vine a entender qué fue eso de mi supuesta oferta para comprarle la casa; no me gusta que me traicionen. Si usted piensa echar pie atrás a nuestro acuerdo, quiero decirle que, lamentablemente, ya es demasiado tarde", le dijo Javier.
Emilia debe intervenir
Pero Aurora no estuvo de acuerdo. Ahora que conoce bien a la familia del "querubín", no quiere que los Márquez se mezclen con ellos.Ir a la siguiente nota
"No estoy dispuesta a exponerlos a los escándalos de la tuya, partiendo por lo que hace tu mamita. Es una alcohólica escandalosa y yo no estoy dispuesta a que mi familia sufra las consecuencias. ¿Te quedó claro o te hago un dibujito?", lanzó.
Emilia tuvo que mediar entre los dos porque no quería una pelea al interior del "Doña Aurora".Ve el capítulo en
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