"¿León y Clara?": Antonio pretendió sorpresa ante la revelación del fiscal Domínguez en La Baronesa
En el capítulo 71 de La Baronesa, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) obtuvo la información que quería. Se enteró de quién es el padre de los Márquez y buscó a Antonio (Carlos Díaz) para darle la noticia primero.
"Me gustaría que me dijeras si sabías que León Insulza, tu mejor amigo, es el padre de tus hijos", inquirió a Antonio y él, sin más alternativa, tuvo que fingir sorpresa y mostrarse incrédulo por esta "traición".
"¿León y Clara? No puede ser, tiene que haber un error. ¡Esto no es posible! Tú me estás diciendo que mi mejor amigo de por vida es el amante de mi mujer", le dijo el abogado al fiscal con ánimo alterado.Ir a la siguiente nota
Por supuesto, Domínguez no podía señalar que Clara y León fueran amantes. Hasta ahora, el único hecho confirmado es que el médico es el padre biológico de Emilia (Octavia Bernasconi), Daniel (Francisco Reyes Cristi) y Paula (Francisca Armstrong).
Antonio quería saber si León estaba enterado de los antecedentes que manejaba la Fiscalía. Domínguez señaló que no porque él era el primero en saber.Ve el capítulo en
Más Mejores Momentos
-
Aurora quedó sin palabras: La matriarca ya sabe quién es el padre de sus nietos en La Baronesa
-
Daniel inicia la quimioterapia: Tuvo una emotiva despedida de su familia en La Baronesa
-
A escondidas y en la mañana: León inició el procedimiento de extracción de médula en La Baronesa
-
"Le está coqueteando a mi marido": Andrea se convenció de que Francesca quiere a Samuel en La Baronesa
-
El doctor Labra no cooperó: No le entregó el nombre del donante a Domínguez en La Baronesa
-
Daniel no quiso renunciar a Francesca y sepultó su amistad con Nicolás en La Baronesa