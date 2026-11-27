27 nov. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 71 de La Baronesa, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) obtuvo la información que quería. Se enteró de quién es el padre de los Márquez y buscó a Antonio (Carlos Díaz) para darle la noticia primero.

"Me gustaría que me dijeras si sabías que León Insulza, tu mejor amigo, es el padre de tus hijos", inquirió a Antonio y él, sin más alternativa, tuvo que fingir sorpresa y mostrarse incrédulo por esta "traición".

"¿León y Clara? No puede ser, tiene que haber un error. ¡Esto no es posible! Tú me estás diciendo que mi mejor amigo de por vida es el amante de mi mujer", le dijo el abogado al fiscal con ánimo alterado.

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Por supuesto, Domínguez no podía señalar que Clara y León fueran amantes. Hasta ahora, el único hecho confirmado es que el médico es el padre biológico de Emilia (Octavia Bernasconi), Daniel (Francisco Reyes Cristi) y Paula (Francisca Armstrong).

Antonio quería saber si León estaba enterado de los antecedentes que manejaba la Fiscalía. Domínguez señaló que no porque él era el primero en saber.