27 nov. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 71 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) conoce muy bien a su hijo y, al verlo al borde de un ataque de nervios, demandó saber qué pasaba.

Antonio (Carlos Díaz) perdió la compostura de inmediato y reaccionó violentamente a las preguntas de su madre. Quería que lo dejaran en paz para evitar un interrogatorio, pero Aurora es de un carácter mucho más firme que su hijo e insistió.

La brutal verdad

"Yo te conozco, me aterra cuando entras en este estado, te va a venir una crisis. ¿Qué te está pasando?", dijo Aurora.

La Baronesa / Mega

Finalmente, Antonio se quebró y, sollozando, le dijo a su madre algo que le costaba confesar.

"Hablé con el fiscal, mamá. Ya sabe quién es el donante de Daniel... es León. Es León, mamá", señaló y sus palabras dejaron a Aurora en shock. ¿Cómo es posible que León, siendo el amante de Antonio, engendrara a los hijos de Clara?