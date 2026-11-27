Aurora quedó sin palabras: La matriarca ya sabe quién es el padre de sus nietos en La Baronesa
En el capítulo 71 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) conoce muy bien a su hijo y, al verlo al borde de un ataque de nervios, demandó saber qué pasaba.
Antonio (Carlos Díaz) perdió la compostura de inmediato y reaccionó violentamente a las preguntas de su madre. Quería que lo dejaran en paz para evitar un interrogatorio, pero Aurora es de un carácter mucho más firme que su hijo e insistió.
La brutal verdad
"Yo te conozco, me aterra cuando entras en este estado, te va a venir una crisis. ¿Qué te está pasando?", dijo Aurora.Ir a la siguiente nota
Finalmente, Antonio se quebró y, sollozando, le dijo a su madre algo que le costaba confesar.
"Hablé con el fiscal, mamá. Ya sabe quién es el donante de Daniel... es León. Es León, mamá", señaló y sus palabras dejaron a Aurora en shock. ¿Cómo es posible que León, siendo el amante de Antonio, engendrara a los hijos de Clara?Ve el capítulo en
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