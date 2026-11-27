27 nov. 2026 - 17:45 hrs.

En el capítulo 71 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) se fue a hospitalizar acompañado de su abuelo y hermanas. Todos estaban preocupados de cómo sería el procedimiento y el doctor Labra (Cristián Carvajal) tuvo que ser sincero al respecto.

"Con la quimio vamos a barrer todas las células malas que tiene Daniel, pero lamentablemente también todas las células buenas. Vamos a dejar su cuerpo en cero, completamente vacío, así que quiero decirles que de ahora en adelante las visitas van a tener que ser mucho más cortas y a través de un protocolo muy estricto".

Las próximas visitas a Daniel

El protocolo incluía evitar muestras de cariño como abrazos o besos que lo puedan contagiar, o llevar comida desde el exterior.

La Baronesa / Mega

Los Márquez estuvieron de acuerdo en cumplir con cada uno de los requisitos. Daniel sobre todo, porque tiene ganas de sobrevivir a la leucemia. Sin embargo, antes de que fuera internado, Roberto (Patricio Achurra) pidió permiso para un último abrazo familiar.

Emilia (Octavia Bernasconi), Paula (Francisca Armstrong) y Roberto se lanzaron a los brazos del chef para desear su pronta recuperación.