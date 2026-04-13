Reunión de Superados - Capítulo 107: Una grave acusación alarma a los apoderados del 5°B

13 abr. 2026 - 23:24 hrs.

En el capítulo 107 de Reunión de Superados, los padres del 5°B fueron citados de manera urgente a una reunión en el Thomas Campbell School porque un alumno se habría robado los ahorros de Gustavo (Nicolás Mena).

Los apoderados dudaron que sus hijos fueran capaces de hacer algo así, pero el profesor Rubén (Claudio Olate) y Miss Nancy (Paulina Hunt) recomendaron conversar y tratar de descubrir si algo había pasado, sobre todo si se consideran los escándalos que hubo en el curso durante el año.

Lo que Myriam oculta

Myriam (Carmen Disa Gutiérrez) le reveló a Alessandra (Julieta Bartolomé) que años atrás, cuando Tito (Claudio Castellón) brillaba en La Roja, el padre del futbolista se presentó a exigir dinero y ella, para no perturbar la vida de su hijo, le pagó con la condición de que no se apareciera más.

Reunión de Superados / Mega

Durante años envió remesas a su ex, hasta que un día dejó de pagar y, para su sorpresa, nada pasó.

Averiguando un poco, llegó a la conclusión de que el papá de Tito murió.