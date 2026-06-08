Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 5: El drama tras arrendatarios morosos

08 jun. 2026 - 17:00 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro conocimos a Marcela González, quien lucha por recuperar su departamento en Peñaflor tras más de un año y medio sin recibir pago de arriendo ni la devolución de la propiedad.

El problema es que nunca se firmó un contrato ante notario, lo que la deja vulnerable ante la justicia. Afortunadamente, se pudo contactar con Evelyn, la mujer que vive en el inmueble. Ella aceptó hacer desalojo en un plazo de dos meses.

¿Qué se puede hacer al respecto?

La ley "Devuélveme mi casa" busca agilizar los procesos judiciales para recuperar viviendas, pero los largos plazos y la informalidad en los contratos complican la situación.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"No hay ninguna razón para apropiarse de lo ajeno. El derecho a la propiedad o el derecho de dominio es uno de los de mayor rango en nuestra Constitución y está protegido bajo muchas instancias en nuestra ley. (...) Si esta situación se produce, inicie rápidamente las acciones judiciales para recuperar su dinero: solo el dueño puede llegar a un acuerdo con el arrendatario para perdonarle los pagos, darle una prórroga", dijo Carmen Gloria Arroyo.

Como es habitual, el capítulo cerró con la sección "Algo bueno pasa en Chile", que esta vez hizo un seguimiento a uno de los casos anteriores del programa. Se trata de la señora María Muñoz, una adulta mayor que atraviesa una difícil situación laboral y que ahora contará con el apoyo de la Municipalidad de Puente Alto.

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