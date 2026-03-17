Check In - Capítulo 7: Majo Winter y Dani Urrizola disfrutan de panoramas naturales cerca de Santiago

17 mar. 2026 - 11:45 hrs.

En un nuevo capítulo de Check In, Majo Winter y Dani Urrizola se trasladan hasta el San Francisco Lodge, un refugio de montaña a pocos kilómetros de Santiago que destaca por su entorno natural y su propuesta de desconexión total. Rodeado de vegetación, lagunas y vistas a la cordillera, el lugar se presenta como un escape ideal para quienes buscan una pausa del ritmo urbano.

Durante su estadía, la gastronomía toma un rol protagónico con un sistema buffet variado que permite adaptarse a distintos gustos y estilos de alimentación. La experiencia culinaria se convierte en uno de los momentos más disfrutados del viaje, combinando sabores locales con la libertad de elegir sin restricciones.

¡Majo y Dani combinan relajo y aventura!

Las actividades al aire libre marcan el ritmo del día, con opciones como kayak, stand up paddle y caminatas por senderos naturales. La laguna del recinto, rodeada de sauces, se transforma en el escenario perfecto para equilibrio y tranquilidad, mostrando la versatilidad del destino.

La experiencia se amplía con una visita a la Viña In Situ, en pleno Valle de Aconcagua. Allí, el recorrido mezcla historia, con más de 500 petroglifos, y enoturismo, destacando la producción local y la riqueza cultural de la zona.

De regreso en el lodge, el spa, las piscinas y los masajes cierran una jornada pensada para el descanso total. El capítulo deja en evidencia que este destino logra combinar naturaleza, actividades y relajo en una experiencia completa, ideal tanto para parejas como para familias.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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