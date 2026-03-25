Check In - Capítulo 8: Majo Winter y Dani Urrizola nos muestran lo mejor de sus aventuras

25 mar. 2026 - 15:35 hrs.

El capítulo especial de Check In con Majo Winter y Dani Urrizola funciona como un recorrido por los momentos más memorables de la primera temporada, mostrando la esencia del programa: viajar, descubrir y conectar con la cultura de cada destino.

Uno de los ejes principales del capítulo es el sur de Chile, donde destacan lugares como Puerto Varas y el imponente volcán Osorno.

Allí se mezclan paisajes nevados, actividades como el esquí y momentos cotidianos llenos de humor, como la venta improvisada de chocolate caliente. Esta combinación refleja el sello del programa: experiencias reales, cercanas y entretenidas.

Check In recorrió desde Chile hasta Argentina

El viaje continúa por la región de Los Lagos con experiencias culturales y gastronómicas, como la navegación en Maullín y la recolección de mariscos junto a habitantes locales. Luego, la travesía cruza la cordillera hacia Argentina, pasando por el lago Todos los Santos y llegando a Bariloche, donde la naturaleza, la historia y la aventura se combinan en caminatas, paisajes únicos y la clásica degustación de chocolates.

Otro momento destacado es el paso por Valparaíso, donde las conductoras conocen un innovador hotel construido con contenedores y se aventuran a navegar en velero. Este segmento resalta la diversidad de experiencias que ofrece el programa, desde lo urbano y creativo hasta lo marítimo y desafiante.

Finalmente, el capítulo cierra con destinos como Guanaqueros y el Valle del Elqui, mostrando la riqueza natural del norte de Chile, con paseos en el mar, fauna local y gastronomía fresca. En conjunto, este episodio no solo resume la temporada, sino que refuerza el espíritu de Check In: viajar como una forma de descubrir historias, culturas y emociones que transforman cada destino en una experiencia inolvidable.

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