¡Atento, atento! Los de mantención tienen un nuevo compañero

14 mar. 2026 - 18:55 hrs.

En el primer capítulo de Detrás del Muro se presentó al nuevo funcionario del equipo de mantención de La Moneda con el mandato del Presidente Kast.

Precisamente, Kast pidió a Chofi que llamara a los de mantención y en su llegada, solo apareció uno, momento en que la Chofi preguntó qué pasó con el otro compañero.

Ante esto, solo dijo que se fue a otra pega porque tenía otra visión, pero no estaría solo en este nuevo proceso, sino que tendría un nuevo compañero.

Detrás del Muro

Compañero nuevo en mantención

Y es que este nuevo personaje será interpretado por Fernando Godoy, quien llegó a los segundos después para acompañar a todos en la mantención.

Sin embargo, llegará teniendo cierto "conflicto" con el nuevo presidente por una particular palabra.

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