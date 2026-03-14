¡Atento, atento! Los de mantención tienen un nuevo compañero
En el primer capítulo de Detrás del Muro se presentó al nuevo funcionario del equipo de mantención de La Moneda con el mandato del Presidente Kast.
Precisamente, Kast pidió a Chofi que llamara a los de mantención y en su llegada, solo apareció uno, momento en que la Chofi preguntó qué pasó con el otro compañero.
Ante esto, solo dijo que se fue a otra pega porque tenía otra visión, pero no estaría solo en este nuevo proceso, sino que tendría un nuevo compañero.
Compañero nuevo en mantención
Y es que este nuevo personaje será interpretado por Fernando Godoy, quien llegó a los segundos después para acompañar a todos en la mantención.Ir a la siguiente nota
Sin embargo, llegará teniendo cierto "conflicto" con el nuevo presidente por una particular palabra.
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