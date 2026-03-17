Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 94: Camila Nash lapidó a Tom Brusse en la Asamblea del Fuego mega

El Internado - Capítulo 94: Camila Nash lapidó a Tom Brusse en la Asamblea del Fuego

  • Por Mega

En el capítulo 94 de El Internado se vivió una intensa asamblea del fuego que terminó con Tom Brusse como amenazado.

Sin embargo, esto no estuvo exento de polémicas, ya que el voto decisivo lo realizó Camila Nash, quien no tuvo compasión con su expareja y aprovechó de mencionar todo lo que la dañó.

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Por otra parte, Efrén Reyero votó a Blu Dumay, pero inició una discusión que terminó con la joven modelo gritando y diciendo que el español nunca la provocó tanto como Fabio Agostini

Camila Nash
El Internado / MEGA

Mateucci cuenta todo

Asimismo, Luis Mateucci también votó a Tom e incluso reveló un feo comentario que hizo sobre Camila Nash, lo que pavimentó el camino para la siguiente votación de la influencer. 

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Al mismo tiempo, Blu Dumay trató de poco hombre a Adrián Pedraja por cómo trató a Milo González en la última llamada. 

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