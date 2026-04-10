El Internado - Capítulo 111: Todos los dardos contra Luis Mateucci

10 abr. 2026 - 00:51 hrs.

En el capítulo 111 de El Internado, una Asamblea del Fuego se tomó la casona, la cual tuvo conflictos que incluso casi llegaron a los golpes.

En primera instancia, Arenita votó por Luis Mateucci y lo comparó con Karol Lucero, por la forma en la que se maneja con las mujeres.

Kari Belén decidió amenazar a Michelle Peint por la actitud que ha tenido desde que llegó y le dijo que ya era momento de irse de la casona.

El Internado

Una fuerte pelea que casi se sale de control

Las discusiones continuaron y Fabio Agostini y Luis Mateucci se enfrascaron en una pelea que casi llega a las manos y por la cual tuvo que intervenir la producción.

Pasado lo anterior, Furia también decidió nominar a su compatriota y lo trató "chanta", luego de que su amistad se quebrara.

El argentino fue el participante que quedó amenazado en el cara a cara y tendrá que batirse en una competencia bastante dura.