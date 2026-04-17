Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 115: Akemi Nakamura se vengó de Luis Mateucci El Internado

El Internado - Capítulo 115: Akemi Nakamura se vengó de Luis Mateucci

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 115 de El Internado, comienza una nueva competencia por equipos que tuvo un circuito físico de muchísima exigencia. 

Michelle Peint hizo una pataleta al enterarse que no iba a participar de ese tramo y Furia decidió darle su puesto para que dejara de reclamar. 

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Cuando fue el turno de Akemi Nakamura, Tonka Tomicic tuvo que detener la prueba, pues se sentía muy mal, pero luego pudo reponerse.

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Nuevos problemas entre Otakin y Furia

El equipo rojo logró llegar antes a la cocina y obtuvieron el beneficio de bloquear a los verdes por cinco minutos, en un momento preciso.

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En ese instante, Otakin expresó que todos estaban contra él y Luis Mateucci, declaración que fue rebatida de inmediato por Furia.

Finalmente, Akemi Nakamura, en su rol de capitana, tomó la decisión de amenazar al argentino, provocando su profundo enojo.

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