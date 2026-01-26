Intenso y secreto: Así fue el primer beso entre Luis Mateucci y Akemi Nakamura en El Internado
En el capítulo 64 de El Internado, Luis Mateucci rompió los esquemas y en una íntima cita con Akemi Nakamura, ambos se dieron un beso.
Precisamente, el chef Yann Yvin llegó hasta la casona con varios retos para distintos participantes, siendo llevados hasta un jardín donde lo que pasaba ahí, se quedaba ahí.
Fue así como Mateucci primero tuvo una cita con Camila Nash y luego con Akemi Nakamura, donde las cosas escalaron más de lo esperado.
El primer beso entre Akemi Nakamura y Luis Mateucci
"¿No sentís que tenemos conexión?", partió diciendo Mateucci a Akemi, quien primero alegó que no, ya que conocía a Luis y sus participaciones en otros realities, mencionando que él tenía conexión con varias más en el encierro.
"Si hay una atracción, pues obvio", dijo Akemi, mientras que Mateucci afirmó que a él le gustaría conocerla más y ser sincero con ella.
Fue así como ambos notaron que ella tenía chocolate arriba de su labio y comenzaron a juguetear hasta que terminaron besándose.
