"Yo nunca me había enamorado": Camila Nash y Tom Brusse se dan una nueva oportunidad en el amor
En el capítulo 97 de El Internado, Tom Brusse y Camila Nash acordaron darse una última oportunidad para estar juntos.
Precisamente, tras la inesperada renuncia de Laura Bozzo y posterior salvación de Tom Brusse, el marroquí se acercó a la influencer chilena para advertirle que Luis Mateucci está jugando con ella.
"Yo contigo soy 100% real, yo nunca me había enamorado, te lo dije, te dije que me iba a equivocar", comentó Tom.
Tom y Camila van por una nueva oportunidad
Dicho esto, Tom afirmó que él antes era como Mateucci, pero fue Camila quien lo hizo cambiar y él jamás ha intentado dar vuelta a la situación, aclarando que no estaba en un buen momento.
"No te quería hacer daño, yo no soy así, no estaba pensando", reclamó Brusse, pero Camila mantenía su postura de negación.
Sin embargo, pasaron un par de minutos y peticiones de disculpa por parte de Tom para que la chilena lo perdonara.
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