Presentado por: Betano Falabella

"Yo nunca me había enamorado": Camila Nash y Tom Brusse se dan una nueva oportunidad en el amor

  • Por Matías Rivera

En el capítulo 97 de El Internado, Tom Brusse y Camila Nash acordaron darse una última oportunidad para estar juntos.

Precisamente, tras la inesperada renuncia de Laura Bozzo y posterior salvación de Tom Brusse, el marroquí se acercó a la influencer chilena para advertirle que Luis Mateucci está jugando con ella.

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"Yo contigo soy 100% real, yo nunca me había enamorado, te lo dije, te dije que me iba a equivocar", comentó Tom. 

Camila Nash
El Internado / MEGA

Tom y Camila van por una nueva oportunidad

Dicho esto, Tom afirmó que él antes era como Mateucci, pero fue Camila quien lo hizo cambiar y él jamás ha intentado dar vuelta a la situación, aclarando que no estaba en un buen momento. 

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"No te quería hacer daño, yo no soy así, no estaba pensando", reclamó Brusse, pero Camila mantenía su postura de negación. 

Sin embargo, pasaron un par de minutos y peticiones de disculpa por parte de Tom para que la chilena lo perdonara. 

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