Así fue el primer beso entre Kari Belén y Adrián Pedraja en El Internado

20 mar. 2026 - 00:27 hrs.

En el capítulo 97 de El Internado se vivió uno de los momentos más esperados en todo el reality, y es que Adrián Pedraja y Kari Belén por fin se dieron su primer beso.

Pese a que Kari Belén se mostró reacia a estar con Adrián en un comienzo, tras su historial con Milo, el español de a poco la fue conquistando y se ganó su corazón al interior del reality.

Fue así como en este episodio se dio el esperado beso entre ambos tras la actividad de las ollas que terminó con la renuncia de Laura Bozzo.

El Internado / MEGA

Kari Belén y Adrián Pedraja se dan su primer beso

Precisamente, Kari se encontraba acostada en su cama cuando Adrián se acercó y se acostó sobre ella, aunque en un comienzo la intentaba frenar.

No obstante, el español sigue insistió en su coqueteo, desencadenando el primer beso de la pareja que luego durmió junta.