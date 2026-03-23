"¡Le cagaste la mente!": Arenita y Otakin llegan a los gritos en intensa discusión en El Internado

23 mar. 2026 - 23:49 hrs.

En el capítulo 99 de El Internado, Arenita y Otakin se enfrascaron en una fuerte discusión frente al resto de los participantes.

Y es que Tonka Tomicic y Yann Yvin preguntaron si era verdad que Luis Mateucci humillaba a Akemi Nakamura. Si bien el argentino descartó aquello, asegurando que fue lo más sincero posible con la colombiana, sus compañeras no opinaron lo mismo.

Una de las personas que intervino fue Natalia Rodríguez, quien acusó que tanto el modelo como Otakin crearon una canción para burlarse de la creadora de contenido.

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La fuerte discusión entre Arenita y Otakin

El comentario molestó a Mateucci y al antiinfluencer, quien manifestó que busca siempre verle un sentido negativo a las cosas para generar conflicto.

"Tú le cagaste la mente a Maluco, me querí cagar la mente a mí y ahora le comí la mente a Akemi, si querí que puro se vaya", dijo a los gritos.

Arenita no se quedó atrás, y subiendo el tono, expresó que al chileno le gusta bromear con diferentes situaciones pero no recibir bromas.