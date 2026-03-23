Presentado por: Betano Falabella

"¡Le cagaste la mente!": Arenita y Otakin llegan a los gritos en intensa discusión en El Internado

  • Por Sebastián Paillafil

En el capítulo 99 de El Internado, Arenita y Otakin se enfrascaron en una fuerte discusión frente al resto de los participantes.

Y es que Tonka Tomicic y Yann Yvin preguntaron si era verdad que Luis Mateucci humillaba a Akemi Nakamura. Si bien el argentino descartó aquello, asegurando que fue lo más sincero posible con la colombiana, sus compañeras no opinaron lo mismo.

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Una de las personas que intervino fue Natalia Rodríguez, quien acusó que tanto el modelo como Otakin crearon una canción para burlarse de la creadora de contenido.

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La fuerte discusión entre Arenita y Otakin

El comentario molestó a Mateucci y al antiinfluencer, quien manifestó que busca siempre verle un sentido negativo a las cosas para generar conflicto.

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"Tú le cagaste la mente a Maluco, me querí cagar la mente a mí y ahora le comí la mente a Akemi, si querí que puro se vaya", dijo a los gritos.

Arenita no se quedó atrás, y subiendo el tono, expresó que al chileno le gusta bromear con diferentes situaciones pero no recibir bromas.

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