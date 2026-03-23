"No quiero que te sientas mal": La conversación entre Akemi y Michelle por situación amorosa con Mateucci

23 mar. 2026 - 23:59 hrs.

En el capítulo 99 de El Internado, Akemi Nakamura y Michelle Peint sostuvieron una sincera conversación para romper las tensiones generadas por sus vínculos con Luis Mateucci.

Luego de la dinámica liderada por Tonka Tomicic y Yann Yvin, la recién ingresada al encierro invitó a su compañera al jardín de la casona.

En la instancia, Michelle le indicó que no tenía conocimiento del amorío que tuvieron ambos y que, por razones obvias, prefería "distanciarme un poco de lo que sea que estemos haciendo Luis y yo, porque no quiero que te sientas mal".

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Sincera charla en el encierro

Akemi, por su parte, dijo no comprender al argentino, puesto que dijo muchas cosas a su espalda y jamás fue claro en que prefería no estar con nadie.

En eso, le preguntó cuáles eran sus intenciones con Luis Mateucci, a lo que la venezolana respondió: "no me gusta Luis", aclarando que esperaba ver los gestos del argentino antes de poder abrirse a alguna posibilidad.