"No quiero entrar en el juego": Michelle Peint cierra toda opción con Luis Mateucci tras hablar con Akemi

24 mar. 2026 - 00:22 hrs.

En el capítulo 99 de El Internado, Michelle Peint fue clara con Luis Mateucci y cerró cualquier posibilidad de un romance entre ambos.

En medio de la prueba de eliminación, la joven influencer decidió que era momento de hablar del affaire que mantuvo el argentino con la colombiana.

Michelle decide dar un paso al costado

Y es que Michelle dijo conocer ahora la versión de Akemi Nakamura, la cual no le dejó buenas sensaciones por lo que prefería tener empatía con su compañera.

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"No tienes sentimientos (...) Ya no quiero entrar en el juego, como que ya me hago un punto aparte", asegurándolo no querer estar con él.

Pese a la confusión inicial, Luis fue categórico: "Pero si yo no estoy contigo".

La respuesta de Mateucci fue suficiente para que Michelle reafirmara no estar interesada en tener algo más.