Presentado por: Betano Falabella

Entre lágrimas: Así fue la dolorosa eliminación de Efrén Reyero de El Internado

  • Por Sebastián Paillafil

En el capítulo 99 de El Internado, los jueces determinaron que Efrén Reyero fue quien tuvo peor desempeño en la prueba de eliminación.

El español debió preparar un Croquembouche, conocido popularmente como tarta de profiteroles. Si bien comenzó con buen pie, poco a poco aquella seguridad fue quedando de lado.

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Fue así que, luego de evaluar los platillos de los participantes, los jueves anunciaron que Efrén era la persona que dejaba la casa, luego de no cumplir con la preparación.

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La emoción de Efrén al dejar la casona

La noticia impactó de sobremanera al exmodelo, quien no pudo aguantar la emoción una vez supo de la decisión.

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El momento de la despedida fue la más dolorosa, puesto que sus compañeros se despidieron de forma especial, en particular, Tom Brusse quien rompió en llanto y lo abrazó fuerte.

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