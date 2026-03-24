Camila Nash rompe en llanto tras inesperada eliminación de Efrén Reyero en El Internado
En el capítulo 100 de El Internado, Camila Nash y Tom Brusse se mostraron muy afectados y tristes por la eliminación de Efrén Reyero.
Precisamente, Nash alegó que el español fue muy importante para ella, ya que era alguien en quien veía un soporte emocional, un amigo genuino y no dobles intenciones; siempre fue muy correcto y nunca intentó algo más.
"Era la única persona que yo sentía que me podía contener", dijo entre lágrimas Camila, mientras que Tom destacó que siempre la cuidaba.
La pena por la eliminación de Efrén Reyero
"Para mí era una persona demasiado importante aquí, era ese cariño, como no sé, sin mala intención, me sentía segura con él. Si estaba mal, y como que sentía que él era de verdad", expresó Nash.
De inmediato, fue consolada por Furia y Tom Brusse, quien también estaba llorando por la partida de su amigo.Ve el capítulo en
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