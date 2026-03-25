"Es un vago": Fabio Agostini barre el piso con Tom Brusse por su pésima condición física en El Internado

25 mar. 2026 - 23:50 hrs.

En el capítulo 101 de El Internado, Fabio Agostini se ensañó con Tom Brusse por su paupérrimo desempeño en la prueba física de equipos.

Y es que el excapitán designado de los rojos demostró que el esfuerzo físico no es lo suyo, pues la condición actual del marroquí no lo acompañó, por lo que decayó rápidamente durante la prueba.

Al ver esto, Fabio Agostini comenzó a burlarse de él, presionándolo e invitándolo a que ocupe "los cuernos" para seguir adelante.

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Fabio Agostini se burla de Tom Brusse

"Enfoquen esto por favor, miren la alfombra que tenemos en la casa, na... Es un vago, está todo el día fumando y tirando, y mira qué mal está haciendo las cosas, no sé qué está haciendo el equipo, esto es una burla, debería irse eliminado", dijo Fabio.

Enseguida, Agustina Pontoriero defendió a Tom Brusse, quien se encontraba en el piso a raíz del esfuerzo físico.