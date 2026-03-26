Presentado por: Betano Falabella

No paran: Otakin y Furia discutieron una y otra vez durante la prueba de la cocina en El Internado

  • Por Matías Rivera

En el capítulo 101 de El Internado, Otakin y Furia se entrelazaron, una vez más, en una pelea mientras estaban en la prueba de la cocina. 

"No podés quedarte quieto ahí; si necesitas hacer otra cosa y yo no estoy, movete", le pidió Furia a Otakin, quien mencionó que él estaba friendo y debe ver la temperatura justa. Sin embargo, ella alegó que está cocinando para llevarse un poco para la casa. 

Lo más visto de El Internado

La discusión siguió entre ambos, ya que la argentina no quiso soltar a Otakin, y el antiinfluencer peleó de regreso. 

Otakin y Furia
El Internado / MEGA

Otakin y Furia sin tregua

Es así como Furia reclamó a Otakin que no puede seguir esperando lo que va a hacer el resto, ya que sino se van a quedar sin nada que presentar ante los jueces.

Ir a la siguiente nota

Más adelante, el chef Luciano Mazzetti se acercó a probar el plato de Otakin y no le gustó, esto causó una vez más el enojo de la argentina, mientras que sus compañeros solo querían llevar todo en paz

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos