No paran: Otakin y Furia discutieron una y otra vez durante la prueba de la cocina en El Internado

26 mar. 2026 - 00:03 hrs.

En el capítulo 101 de El Internado, Otakin y Furia se entrelazaron, una vez más, en una pelea mientras estaban en la prueba de la cocina.

"No podés quedarte quieto ahí; si necesitas hacer otra cosa y yo no estoy, movete", le pidió Furia a Otakin, quien mencionó que él estaba friendo y debe ver la temperatura justa. Sin embargo, ella alegó que está cocinando para llevarse un poco para la casa.

La discusión siguió entre ambos, ya que la argentina no quiso soltar a Otakin, y el antiinfluencer peleó de regreso.

El Internado / MEGA

Otakin y Furia sin tregua

Es así como Furia reclamó a Otakin que no puede seguir esperando lo que va a hacer el resto, ya que sino se van a quedar sin nada que presentar ante los jueces.

Más adelante, el chef Luciano Mazzetti se acercó a probar el plato de Otakin y no le gustó, esto causó una vez más el enojo de la argentina, mientras que sus compañeros solo querían llevar todo en paz.