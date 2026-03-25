Presentado por: Betano Falabella

"Desde ahora cocinan solos": Arenita fue amenazada y se rebeló contra los rojos en El Internado

  • Por Matías Rivera

En el capítulo 101 de El Internado, el equipo rojo perdió la prueba de la cocina y Agustina Pontoriero decidió que Arenita fuera la nueva amenazada. 

"Primero Fabio está acá para hacer pruebas físicas, prefirió que vaya Tom para después burlarse y demás... Estás acá para hacer pruebas físicas, después Karina diciéndome un montón de giladas, y no sé qué, se fue a hacer la manicure, después vino, lo dio todo", argumentó la argentina.

Lo más visto de El Internado

Dicho esto, recalcó que lo que más le molestó es que no hayan hecho caso a sus instrucciones, siendo que la responsabilidad era de Arenita. "Si sos tan picante, si sos tan, tan, tan... mi nominada es Arenita", afirmó. 

Arenita
El Internado / MEGA

Arenita se rebela

Por su parte, Arenita declaró que esta nominación se debió a que ella la encaró, que le dijo que fue un "golpe de Estado" y que no estaba de acuerdo con que ella fuera la capitana. 

Ir a la siguiente nota

"Desde ahora, ustedes cocinan solos, tú te encargas de un plato y Tom se encarga de otro, porque yo ahora de verdad me voy a dedicar a pelar ajito, cortar cebollas, así que me chupa un huevo lo que hagan", expresó Natalia Rodrígiez, dejando en claro su postura.

"No voy a hacer ningún plato más y la próxima competencia, si es que no me voy eliminada, ustedes cocinen, arréglenselas solas", aseveró Arenita

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos