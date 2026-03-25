"Desde ahora cocinan solos": Arenita fue amenazada y se rebeló contra los rojos en El Internado

25 mar. 2026 - 00:34 hrs. | Act. 26 mar. 2026 - 00:34 hrs.

En el capítulo 101 de El Internado, el equipo rojo perdió la prueba de la cocina y Agustina Pontoriero decidió que Arenita fuera la nueva amenazada.

"Primero Fabio está acá para hacer pruebas físicas, prefirió que vaya Tom para después burlarse y demás... Estás acá para hacer pruebas físicas, después Karina diciéndome un montón de giladas, y no sé qué, se fue a hacer la manicure, después vino, lo dio todo", argumentó la argentina.

Dicho esto, recalcó que lo que más le molestó es que no hayan hecho caso a sus instrucciones, siendo que la responsabilidad era de Arenita. "Si sos tan picante, si sos tan, tan, tan... mi nominada es Arenita", afirmó.

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Arenita se rebela

Por su parte, Arenita declaró que esta nominación se debió a que ella la encaró, que le dijo que fue un "golpe de Estado" y que no estaba de acuerdo con que ella fuera la capitana.

"Desde ahora, ustedes cocinan solos, tú te encargas de un plato y Tom se encarga de otro, porque yo ahora de verdad me voy a dedicar a pelar ajito, cortar cebollas, así que me chupa un huevo lo que hagan", expresó Natalia Rodrígiez, dejando en claro su postura.

"No voy a hacer ningún plato más y la próxima competencia, si es que no me voy eliminada, ustedes cocinen, arréglenselas solas", aseveró Arenita.