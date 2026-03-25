"Váyanse a la mier...": Fabio Agostini y Kari Belén dejan la cocina tras insultos de Agustina en El Internado

25 mar. 2026 - 00:36 hrs. | Act. 26 mar. 2026 - 00:36 hrs.

En el capítulo 101 de El Internado, Fabio Agostini y Kari Belén quedaron sumamente indignados con las palabras de Agustina Pontoriero y decidieron abandonar la cocina.

Precisamente, Agustina Pontoriero como capitana del equipo rojo, tomó la decisión de enviar a Arenita al duelo de eliminación. Sin embargo, aprovechó para repasar a Fabio y Karina.

En concreto, dijo que a Fabio lo trajeron para las pruebas físicas y no está haciendo nada, mientras que Kari Belén se perdió gran parte de la prueba por hacer la manicura.

El Internado / MEGA

Fabio Agostini y Kari Belén abandonan la cocina

"Quieren que vote a Karina o a este que es un inútil de mier..., no puedo", dijo en un momento Agustina, lo que terminó por causar la indignación de Fabio.

"Mira, se van a tomar por cul... perdón, a los presentadores, a todo el mundo, pero si yo le empiezo a decir todas las palabras que me dice ella, inútil de mier..., basura, después me dicen que soy machista, y después me cagan a mí y me dicen cualquier cosa. No, no, no, váyanse a la mier...", comentó molesto Fabio, mientras abandonó la cocina, seguido por Kari Belén.