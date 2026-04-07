Presentado por: Betano Falabella

"Acá lo vas a pasar como el...": El feroz cruce entre Furia y Luis Mateucci que dejó a todos en silencio

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 109 de El Internado, Furia y Luis Mateucci se enfrascaron en una fuerte discusión mientras todos escuchaban.

Todo comenzó cuando el argentino les estaba diciendo a sus compañeros que pese a que Efrén Reyero había sido un "villano" en el reality, igual hablaban de él, a diferencia de Pops, quien era muy buena, pero que no se recordaba tanto su paso por la casona.

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De pronto, la entrenadora se aburrió de escuchar a su compatriota y lo enfrentó: "Ya, cállate, habla más bajo loco, se te escucha igual, pelotudo ¿Qué se piensa? Se levanta a la mañana a dar cátedra, cierrá el...".

El Internado

Todo se derrumbó entre Luis Mateucci y Furia

Lógicamente, Luis Mateucci no se quedó en silencio y comenzó a hablar mucho más fuerte: "Ahí me callo, cierrá el... ".

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La tensión comenzó a aumentar y la argentina le lanzó una amenaza a su compañero: "Ya que no te podemos sacar de otra manera, acá lo vas a pasar como el... Por lo menos yo te voy a molestar". 

Finalmente, la entrenadora dejó entrever que su ahora examigo era una persona falsa: "Tapados (los oídos) los tiene Otakin, porque no sabe todo lo que hablas mal de él".

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