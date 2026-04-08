No tienen una relación cercana: El inesperado mensaje de su madre que hizo llorar a Camila Nash

08 abr. 2026 - 00:08 hrs.

En el capítulo 109 de El Internado, Camila Nash rompió en llanto luego de leer la carta que le escribió a su madre, con la cual están distanciadas hace mucho tiempo.

Todo ocurrió en el contexto de que los participantes tenían que escribirles palabras a seres queridos que extrañaran.

La influencer escogió a su progenitora y mientras leía, no podía contener las lágrimas: "A veces la distancia y el silencio sanan, nos tocó amarnos así y he aprendido a abrazar nuestra condición. Te admiro profundamente. Tuve una madre joven y hermosa, que su juventud fue la maternidad y su desarrollo profesional, me alegra que hoy tengas la vida que soñaste, también yo estoy creando la mía con mis propias reglas y expectativas".

El Internado

El mensaje de la mamá de Camila Nash

Luego de leer la carta, la influencer comentó que la relación con su mamá es un tema que no le gusta hablar y el chef le dijo que su historia podía ayudar a mucha gente.

Tras lo anterior, Yann Yvin le comentó a Camila Nash que su madre le había mandado un mensaje muy especial: "Me alegra saber que estás súper bien, me pone contenta saber que estás haciendo lo que te gusta. Te cuento que estamos reunidos preparando los 90 años de tu abuelo, no tiene contentos que se encuentra bien de salud. Estás muy bonita y estás disfrutando de lo que estás haciendo".

Finalmente, la creadora de contenido expresó que no se esperaba para nada el video y aseguró que para ella y su madre era mejor mantener la distancia.