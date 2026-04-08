"Si no hablo del tema es porque...": Agustina Pontoriero se quebró al recordar a su hermana fallecida
En el capítulo 109 de El Internado, Agustina Pontoriero abrió su corazón y contó la historia su hermana que falleció hace algunos años.
En una emotiva actividad, la trasandina le escribió una emocionante carta a Mile y no puedo contener las lágrimas.
"Tu llegada a este mundo me causó tanto dolor como tu partida. Mucho tiempo deseé que no existieras y cuando empecé a conectar con vos, la vida tenía otros planes. Te fuiste un día antes de mi cumpleaños y hace 10 años que esa semana para mí es una tortura", comenzó expresando la influencer.
La tristeza de Agustina Pontoriero
Tras lo anterior, Agustina Pontoriero comentó que le quedaron muchas cosas pendientes con su hermana y que le gusta referirse a la situación: "Si no hablo del tema es porque sos uno de los tesoros que no comparto; hoy es el primer paso a hacerlo porque tal vez es una forma de sanar. Te amo y te extraño".
Posteriormente, la argentina explicó que, si bien en un comienzo no tenían buena relación, cuando empezaron a tenerla, ella falleció.
Finalmente, Yann Yvin le dedicó especiales palabras a su pupila: "Tú estás aquí, estás viva, estás llena de alegría, eres una mujer con mucha chispa, difícil de callar, eres tú, te amamos por eso".
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