Otakin y Fabio Agostini se enfrascaron en una discusión y casi llegan a los combos

13 abr. 2026 - 23:50 hrs.

En el capítulo 112 de El Internado se vivió una intensa discusión entre Otakin y Fabio Agostini, quienes tuvieron que ser separados por Furia.

Y es que todo comenzó cuando Otakin llegó hasta la cocina, instante en el que Fabio le preguntó cómo estaba y lo trató de "víctima", lo que descompuso totalmente al antiinfluencer.

Enseguida, ambos se enfrascaron en un intercambio de palabras en la que cada uno se encargaba de dar responsabilidades al otro por distintas acciones.

El Internado / MEGA

Furia tuvo que intervenir

En esa línea, Otakin afirmó que hasta Furia sabe que en el encierro hubo agresiones, pero da vuelta la situación siempre a su favor, instante en el que la argentina siguió el juego.

Precisamente, en ese momento Otakin se acercó mucho a Fabio, quien de inmediato le comenzó a advertir y a decir que dejara las distancias o esto se iba a poner muy feo. "Eres un tontito", decía el español al chileno, pero sus compañeros intervinieron.