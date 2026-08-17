Huellas por Chile - Capítulo 10: Gianella Marengo conoce innovadores espacios pet friendly

17 ag. 2026 - 13:15 hrs.

En un nuevo capítulo de Huellas por Chile, Gianella Marengo y su perrita Morita recorrieron distintos espacios dedicados al bienestar de las mascotas. El programa mostró alternativas para quienes buscan compatibilizar sus rutinas laborales con el cuidado y compañía de sus animales.

La primera parada fue Dogmates, una guardería que ofrece cuidado diario, paseos y servicios complementarios como baños, vacunas, desparasitación y corte de uñas. Gianella conoció el trabajo de los cuidadores y acompañó el recorrido en el furgón que diariamente traslada a decenas de perros.

¡Gianella Marengo encuentra lugares cómodos para cuidadores y sus mascotas!

Luego visitó Perrulos, un innovador espacio que combina peluquería canina, cafetería y cowork. El lugar permite que los tutores trabajen mientras sus mascotas reciben atención, con espacios abiertos y transparentes que buscan reducir la ansiedad de los animales y entregar mayor tranquilidad a sus dueños.

El capítulo también puso el foco en la adopción responsable a través de la historia de Mika, un perrito rescatado que llevaba un año esperando encontrar una familia. Junto a especialistas, Gianella abordó los cuidados necesarios antes de incorporar un nuevo perro al hogar, como controles veterinarios, desparasitación y una adaptación progresiva con otras mascotas.

Así, Huellas por Chile volvió a destacar la importancia de entender a las mascotas como parte de la familia, promoviendo el cuidado responsable, la tenencia consciente y la adopción. Una jornada que combinó datos útiles, historias emotivas y alternativas para mejorar la calidad de vida de perros y sus tutores.

Todo sobre Huellas por Chile