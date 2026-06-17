Nicole Moreno rompió en llanto tras inesperada aparición de su madre Ángélica en Volverías con tu ex? 2

17 jun. 2026 - 22:53 hrs.

En el capítulo 8 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno se emocionó hasta las lágrimas al ver a su mamá en una actividad muy particular.

Los participantes recibieron mensajes de parte de sus exsuegras, quienes tenían comentarios positivos y negativos sobre las relaciones amorosas de sus hijos e hijas.

En este caso, fue la progenitora de la modelo fitness quien quiso hablar y se refirió al romance con el argentino: "La relación de Nicole con Luis fue hace muchos años. A Nicole siempre la vi contenta y feliz, debe ser porque Luis es una buena persona, no lo conozco en persona, solo en TV, lo encuentro chistoso, pero picaflor".

Volverías con tu ex? 2

Nicole Moreno extraña a su madre

Todos se tomaron con humor la declaración de Angélica, sin embargo, Nicole Moreno no pudo evitar la emoción y rompió en llanto, recibiendo un cariñoso abrazo de parte de Tonka Tomicic.

"La extraño", expresó la comunicadora y para darle un minuto para respirar, la animadora le preguntó a Luis Mateucci qué le parecían las palabras de su exsuegra.

"Quiero mandarle un beso, ojalá más de uno tenga una suegra así, chistoso, es algo me que caracteriza y de acá, me puedo catalogar como el más picaflor", expresó.