"Súper agotadora": Yasmín Valdés lanzó feroz crítica a Alex Dickerson tras consulta de Mario Irazzoky
En el capítulo 8 de Volverías con tu ex? 2, Yasmín Valdés se refirió en duros términos a Alexandra Dickerson, tras una consulta de Mario Irazzoky.
Todo empezó cuando el psicólogo les preguntó a la artista y a Kaoto si lo estaba haciendo bien con la modelo: "¿Sienten que estoy dando mucho y no recibo lo mismo?".
Esta situación dio pie para un inesperado descargo de la actriz, con respecto a su compañera: "Yo encuentro que Alex es súper agotadora".
Las palabras de Yasmín Valdés
También, Yasmín Valdés hizo un análisis de la forma de ser de Alex Dickerson, con respecto a Mario Irazzoky: "Tú eres más para fuera y ella es 'yo,yo,yo,yo' y cuando demustra algo para afuera es hasta ahí no más, porque no te escucha tampoco".
Finalmente, la actriz reveló qué era lo que más le molestaba de la joven: "Yo cada vez que habla siento que es una desubicación máxima. Hace gestos de como si se las supiera todas. Yo si fuera hombre, no me la banco ni 10 minutos".
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