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"Súper agotadora": Yasmín Valdés lanzó feroz crítica a Alex Dickerson tras consulta de Mario Irazzoky

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 8 de Volverías con tu ex? 2, Yasmín Valdés se refirió en duros términos a Alexandra Dickerson, tras una consulta de Mario Irazzoky.

Todo empezó cuando el psicólogo les preguntó a la artista y a Kaoto si lo estaba haciendo bien con la modelo: "¿Sienten que estoy dando mucho y no recibo lo mismo?".

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Esta situación dio pie para un inesperado descargo de la actriz, con respecto a su compañera: "Yo encuentro que Alex es súper agotadora".

Volverías con tu ex? 2

Las palabras de Yasmín Valdés

También, Yasmín Valdés hizo un análisis de la forma de ser de Alex Dickerson, con respecto a Mario Irazzoky: "Tú eres más para fuera y ella es 'yo,yo,yo,yo' y cuando demustra algo para afuera es hasta ahí no más, porque no te escucha tampoco".

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Finalmente, la actriz reveló qué era lo que más le molestaba de la joven: "Yo cada vez que habla siento que es una desubicación máxima. Hace gestos de como si se las supiera todas. Yo si fuera hombre, no me la banco ni 10 minutos". 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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