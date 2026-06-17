"Estuve con psiquiatra": Nico Solabarrieta reveló duro proceso que vivió tras terminar relación con La Guarén
En el capítulo 8 de Volverías con tu ex? 2, Nicolás Solabarrieta le reveló a La Guarén lo mal que lo pasó cuando terminaron su relación y la dejó sorprendida.
La expareja estaba conversando sobre el polémico beso de la artista con Luis Mateucci, cuando el exfutbolista lanzó una triste declaración.
"Estaba carreteando y ahogando mis penas en carrete, la recontracag... nunca lo había hecho, esta pena me pegó tan fuerte, que lo único que hice fue dedicarme a carretear, lo admito. Fue la primera vez que no pude manejar una situación, porque sabes lo enamorado que estaba de ti", expresó muy serio.
El quiebre de Nico Solabarrieta y La Guarén
También, Nico Solabarrieta afirmó sentirse bastante solo y que no quiso involucrar a su familia: "No quería hacer partícipe a nadie más. Estuve solo en mi departamento, no sabía que mier... hacer. Era el departamento donde convivimos por casi dos años, para mí era un cúmulo de recuerdos y emociones".
Otra de las revelaciones que hizo el hijo de Ivette Vergara, fue que tuvo que recurrir a atención médica para poder enfrentar el término: "Estaba muy mal, lo pasé como como el... estuve con psicólogos, con psiquiatra, por primera vez tomé antidepresivos, no me lograba estabilizar".
Finalmente, el joven le dejó muy claro a La Guarén que no considera haber sido una mala persona por haberse tomado de esa forma su quiebre.
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