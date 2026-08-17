"No te conozco, ni me interesa": El incómodo y desagradable primer encuentro de Emilia y Javier en La Baronesa

17 ag. 2026 - 17:45 hrs.

En el capítulo estreno de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) es llevada hasta la fiesta de despedida de una amiga por Nicolás (Andrew Bargsted) y sufre un incómodo encuentro.

Y es que Nicolás deja a su pareja a la entrada del edificio y se va, al mismo instante que un motorista se cruza frente a él y casi chocan.

Ese motorista es Javier (Simón Pesutic), quien se alcanza a subir al mismo ascensor que Emilia y de inmediato comienza a coquetear con ella.

La Baronesa / MEGA

El encuentro de Emilia y Javier

"Hola... ¿Qué tal?", dice Javier en primera instancia, sin recibir respuesta e insistiendo en obtener algo. Sin embargo, Emilia es clara y afirma que "si no te hablo es porque no te conozco, ni me interesa hacerlo".

Javier pide una oportunidad, pero el ascensor llega al piso destinado, instancia donde Emilia solicita ayuda a uno de los guardias que estaban en el lugar. "Este tipo me estaba molestando", aclara la joven, y lo trata de imbécil.

Más adelante, cuenta a sus amigas que sufrió un incómodo encuentro con un tipo en el ascensor, pero algo en su mirada la deja pensando en dicho instante.