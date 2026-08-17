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"No te conozco, ni me interesa": El incómodo y desagradable primer encuentro de Emilia y Javier en La Baronesa

  • Por Matías Rivera

En el capítulo estreno de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) es llevada hasta la fiesta de despedida de una amiga por Nicolás (Andrew Bargsted) y sufre un incómodo encuentro. 

Y es que Nicolás deja a su pareja a la entrada del edificio y se va, al mismo instante que un motorista se cruza frente a él y casi chocan. 

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Ese motorista es Javier (Simón Pesutic), quien se alcanza a subir al mismo ascensor que Emilia y de inmediato comienza a coquetear con ella.

Javier y Emilia
La Baronesa / MEGA

El encuentro de Emilia y Javier

"Hola... ¿Qué tal?", dice Javier en primera instancia, sin recibir respuesta e insistiendo en obtener algo. Sin embargo, Emilia es clara y afirma que "si no te hablo es porque no te conozco, ni me interesa hacerlo". 

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Javier pide una oportunidad, pero el ascensor llega al piso destinado, instancia donde Emilia solicita ayuda a uno de los guardias que estaban en el lugar. "Este tipo me estaba molestando", aclara la joven, y lo trata de imbécil.

Más adelante, cuenta a sus amigas que sufrió un incómodo encuentro con un tipo en el ascensor, pero algo en su mirada la deja pensando en dicho instante. 

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