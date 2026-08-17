Javier presenció todo: Nicolás propuso matrimonio a Emilia en La Baronesa

17 ag. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo estreno de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) llega rápido hasta el edificio donde dejó a Emilia (Octavia Bernasconi) tras el llamado de ella.

El joven se sorprende, ya que no esperaba que Emilia abandonara tan temprano la fiesta de su amiga. Sin embargo, ella afirma que no le gustan mucho las celebraciones y además tuvo un encuentro desagradable con un tipo.

Nicolás se preocupa, pero Emilia de inmediato le baja el perfil a la situación y se da cuenta de que él está muy bien vestido, esperando que no sea porque su abuela Aurora (Loreto Valenzuela) lo criticó.

Una pareja feliz

Tras decir que no, pide a Emilia que pase a su vehículo y que le pasara algo que dejó en la guantera. Al abrir este compartimiento, ella se encuentra con una cajita que en su interior tiene un anillo.

"Emilia, ¿te quieres casar conmigo?", pregunta Nicolás, a lo que ella, sin dudarlo, contesta que sí, a lo que él pone el anillo en su dedo y se besan.

La Baronesa / MEGA

De lejos, Javier (Simón Pesutic) presencia toda esta situación, dejando en claro que está decidido a ir por Emilia.