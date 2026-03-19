"No llegué a tiempo": La trágica historia que marcó para siempre la vida de Michelle Peint

19 mar. 2026 - 00:30 hrs.

En el capítulo 96 de El Internado, Michelle Peint contó una fuerte historia de vida que la marcó durante su adolescencia y que involucra a su primera hermana.

Precisamente, el chef Yann Yvin llegó con 15 ollas que contenían un pasaje de vida o fotografías importante de cada participante, y si estos querían, podían detallar lo que había ocurrido.

En el caso de Michelle Peint, el cocinero francés sacó una fotografía que de inmediato hizo llorar a la venezolana, quien aseguró que la niña que aparecía al lado de ella era su hermana.

La trágica historia de Michelle Peint

"La historia es bastante fuerte, bastante dura; la recuerdo increíble, apañadora. Se llamaba Gabriela, era mi prima hermana, no era mi hermana de sangre, pero sí hay una historia ahí", expresó.

Dicho esto, explicó que su hermana siempre fue una niña correcta y su tía, que es la única persona a la que puede guardar rencor, también, por lo que cuando Gabriela descubrió que era lesbiana, no se lo tomó bien.

"Mi hermana descubrió a los 18 años, 19, que era de la comunidad LGBT, le gustó una chica, la cual yo la amaba, su novia, pero mi tía no se lo tomó de la mejor forma, y en mi cumpleaños, un 21 de julio, yo estaba cumpliendo 15 años y hablé con mi tía y le dije que quería que su novia fuera a mi cumpleaños y que no hiciera show", expresó, y advirtió que estaría la novia de su hija.

El Internado / MEGA

No obstante, la mujer no se tomó esto bien y encerró a Gabriela en su cuarto. "Trató de escaparse de su casa, me escribió y me dijo: 'Michi, me voy a tirar de la ventana, quiero ir a estar contigo, no con esta loca'. Se intentó tirar por un tercer piso, no pudo, falló, no murió al instante, pero nos tardamos mucho en llegar", aseveró.

Fue ahí cuando sus abuelos, que vivían en Estados Unidos, la llamaron para comunicarle que su prima había fallecido tras lanzarse del tercer piso.

"Siento que ella quería que yo hiciera algo, pero no pude porque no llegué a tiempo, yo creo que si hubiese llegado a tiempo, ella estuviese viva, no sé, yo hice lo posible", comentó, y agregó que luego de esto tuvo una pelea muy fea con su tía, lo que terminó con ella moviéndose a Chile.

"Fue mi pilar, aprendí mucho de ella", sentenció.