Ante la mirada de Akemi Nakamura: Luis Mateucci admite que gusta de Michelle Peint en El Internado
En el capítulo 96 de El Internado, Luis Mateucci finalmente abrió su corazón y frente a todos admitió que le gusta la recién ingresada Michelle Peint.
Precisamente, todo surgió a raíz de un video que Oriana envió a Mateucci donde preguntándole si Akemi Nakamura es la oficial de este reality o qué pasa.
Ante esto, el argentino fue sincero y admitió que él solo se vino a divertir,se y tal como se lo aclaró a Akemi, la ve como una amiga. Sin embargo, Laura Bozzo se entrometió asegurando que en realidad le gusta la venezolana.
Luis Mateucci admite que le gusta Michelle Peint
Aunque en un principio no quería decir un nombre, Luis terminó cediendo ante la presión de sus compañeros y de Yann Yvin, quien además estuvo apoyado por Agustina Pontoriero.
"Sí... No, Michelle", dijo, ante la atenta mirada de Akemi Nakamura y la propia Michelle Peint.
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