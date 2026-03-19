Ante la mirada de Akemi Nakamura: Luis Mateucci admite que gusta de Michelle Peint en El Internado

19 mar. 2026 - 00:56 hrs.

En el capítulo 96 de El Internado, Luis Mateucci finalmente abrió su corazón y frente a todos admitió que le gusta la recién ingresada Michelle Peint.

Precisamente, todo surgió a raíz de un video que Oriana envió a Mateucci donde preguntándole si Akemi Nakamura es la oficial de este reality o qué pasa.

Ante esto, el argentino fue sincero y admitió que él solo se vino a divertir,se y tal como se lo aclaró a Akemi, la ve como una amiga. Sin embargo, Laura Bozzo se entrometió asegurando que en realidad le gusta la venezolana.

El Internado / MEGA

Luis Mateucci admite que le gusta Michelle Peint

Aunque en un principio no quería decir un nombre, Luis terminó cediendo ante la presión de sus compañeros y de Yann Yvin, quien además estuvo apoyado por Agustina Pontoriero.

"Sí... No, Michelle", dijo, ante la atenta mirada de Akemi Nakamura y la propia Michelle Peint.