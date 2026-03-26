"Pequeño problema": Akemi Nakamura trató de "manicero" a Luis Mateucci en El Internado
En el capítulo 102 de El Internado, Akemi Nakamura entró en un nuevo conflicto con Luis Mateucci tras asegurar que era un "manicero", en alusión a un aparato reproductor masculino pequeño.
Todo inició cuando Agustina Pontoriero reveló que ella escogería a Luis para un beso romántico, ya que es su primer amor. Sin embargo, tiene un pequeño problema y es que es mujeriego.
Fue en ese instante donde Akemi intervino y dijo: "Ojalá que ese fuera el único pequeño problema que tuviera, pues. Hice como un comentario como al aire, pues".
Akemi Nakamura trata a Luis de "manicero"
"Corto en sus pensamientos", intenta aclarar, pero luego agregó que es "manicero", dando a entender que Mateucci no era muy dotado.
No obstante, Luis afirmó que, para ser todo eso, igualmente quedó pegada con él durante bastantes días. "Si yo diría lo que ella me hizo a mí, sería el peor hombre del mundo", aseguró Mateucci, mientras que Agustina también lo defendió, ya que aseveró que no se debía meter con el físico del resto.
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