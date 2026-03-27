Presentado por: Betano Falabella

Tom Brusse eligió a Kari Belén para una noche de pasión y despertó la rabia de Camila Nash en El Internado

  • Por Matías Rivera

En el capítulo 102 de El Internado, Tom Brusse se metió en un enorme problema, ya que eligió a Michelle Peint como su beso apasionado y a Kari Belén para tener una noche apasionada. 

Camila Nash vio esto y se quedó en silencio, mientras Tom intentaba justificar sus elecciones. Sin embargo, apenas terminó la dinámica, ambos fueron al patio y la modelo comenzó a reprender al marroquí. 

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"Pa algunas hue... sacai la voz (sic), y cuando te necesito como un macho hue... te quedas como un tibio de mier... Ay pero para responderle al Fabio o a cualquier hue... ahí él grita, ahora a mí me gritai (sic), pero cuando necesito que saques la voz por mí, te quedas callado como un pendejo", afirmó Camila. 

Camila Nash y Tom Brusse
El Internado / MEGA

Camila Nash reta a Tom Brusse

Tom Brusse se intentó defender y aseguró que solo dijo que Kari Belén se parecía a su expareja, pero ella aclaró que lo que realmente le molesta es que Karina se burla y él no dice nada, y además la pone en una actividad.

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"Me jode que le dis cancha a la hue.... (sic) para que se siga llenando la boca conmigo. Eso es lo que te estoy diciendo, eso me da lata, que te dije, hueo... ya", aclaró Nash. 

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