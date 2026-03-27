Tom Brusse eligió a Kari Belén para una noche de pasión y despertó la rabia de Camila Nash en El Internado
En el capítulo 102 de El Internado, Tom Brusse se metió en un enorme problema, ya que eligió a Michelle Peint como su beso apasionado y a Kari Belén para tener una noche apasionada.
Camila Nash vio esto y se quedó en silencio, mientras Tom intentaba justificar sus elecciones. Sin embargo, apenas terminó la dinámica, ambos fueron al patio y la modelo comenzó a reprender al marroquí.
"Pa algunas hue... sacai la voz (sic), y cuando te necesito como un macho hue... te quedas como un tibio de mier... Ay pero para responderle al Fabio o a cualquier hue... ahí él grita, ahora a mí me gritai (sic), pero cuando necesito que saques la voz por mí, te quedas callado como un pendejo", afirmó Camila.
Camila Nash reta a Tom Brusse
Tom Brusse se intentó defender y aseguró que solo dijo que Kari Belén se parecía a su expareja, pero ella aclaró que lo que realmente le molesta es que Karina se burla y él no dice nada, y además la pone en una actividad.
"Me jode que le dis cancha a la hue.... (sic) para que se siga llenando la boca conmigo. Eso es lo que te estoy diciendo, eso me da lata, que te dije, hueo... ya", aclaró Nash.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
Luis Mateucci y Michelle Peint vivieron una intensa noche de pasión en El Internado
-
Blu Dumay revela que se daría un beso apasionado con Camila Nash en El Internado
-
"Pequeño problema": Akemi Nakamura trató de "manicero" a Luis Mateucci en El Internado
-
"Me incita": Adrián Pedraja sorprende al confesar que tendría una noche íntima con Arenita en El Internado
-
"Váyanse a la mier...": Fabio Agostini y Kari Belén dejan la cocina tras insultos de Agustina en El Internado
-
"Desde ahora cocinan solos": Arenita fue amenazada y se rebeló contra los rojos en El Internado